Тихановская, Колесникова и Цепкало стали лауреатами премии имени Карла Великого

Светлана Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали лауреатами престижной международной премии имени Карла Великого.

Об этом в пятницу, 17 декабря, объявил совет директоров международной премии.

Как отмечается в заявлении, Тихановская, Колесникова и Цепкало будут удостоены награды за борьбу с "нарушением основных прав человека авторитарным режимом, а также за борьбу за демократию, свободу и верховенство закона".

Церемония вручения премии состоится 26 мая 2022 года в коронационном зале ратуши Ахена.

Международная премия имени Карла Великого считается престижной европейской премией, присуждаемой за вклад в объединение Европы. Награда вручается ежегодно с 1950 года.

Лауреатам вручается специальная грамота, медаль и символическая награда в размере €5 тыс. На лицевой стороне памятной медали изображены сам император и старинная печать Ахена XII века, на обратной гравируется заслуга конкретного лауреата перед европейскими народами.

В разные годы лауреатами премии им. Карла Великого становились такие известные политики, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (2019 год) и президент Франции Эмманюэль Макрон (2018), а также различные общественные деятели, в частности, британский историк Тимоти Гартон Эш (2017) и Папа Римский Франциск (2016). Кроме того, обладателями данной награды являются бывший председатель Европейского совета Дональд Туск (2010) и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (2008).