Последнее обновление: 16.12.2021 17:37

Менее половины беларусов поддерживают какие-либо инициативы Лукашенко

Лишь около 44% белорусов поддерживают инициативы Лукашенко по сохранению суверенитета и независимости страны.

Такие данные социсследования публикует БелТА.

Инициативы властей по поддержке многодетных семей поддерживают лишь 38,7% проголосовавших, в жилищной политике - 31,8%, в укреплении обороноспособности страны - 27,6%.

За интеграцию Беларуси с Россией в рамках Союзного государства высказалась лишь четверть опрошенных - 24,8%, патриотическое воспитание молодежи положительно воспринимают - 23,6%, реформу пенсионной системы поддерживают 17,3%.



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