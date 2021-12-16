Лукашенко и санкции: У нас нет духа войны…идет война

Лукашенко сегодня на совещании накануне запрета на импорт западной еды потребовал насытить рынок товарами и не допустить повышения цен, а также использовать эти ответные санкции для импортозамещения и борьбы с посредниками.

"Что касается ответных мер, которые уже приняты и еще будут выработаны: это не активная позиция нашего народа, у нас в крови нет духа войны, и, кстати, не мы ее начинали. Поэтому всегда открыты к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов", - заявил Лукашенко.

Он поручил правительству, Нацбанку и местным властям выработать комплекс мер по поддержке и развитию внутреннего потенциала, расширению производства востребованных товаров и услуг.

"Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования и прочую возню. Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет таким инициативам и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие», - сказал Лукашенко.

"Чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к президенту за какими-то лишними согласованиями. Я хотел бы, чтобы вы это услышали и реализовали. Хочу, чтобы меня услышали все - от председателя сельисполкома до премьер-министра, правоохранительных и контролирующих органов. Если нужны дополнительные полномочия, в частности губернаторам, для быстрых решений на местах - вносите предложения немедленно. В принципе, это ваше дело. Контроль будет за конечными результатами. Есть результат - есть работа. Нет - до свидания", продолжил он.

"Идет война. И сейчас не до бумажек, не до каких-то галочек, этой палочно-галочной системы", - заявил Лукашенко.

"Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача - использовать сложившиеся условия нам во благо. Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций - насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий… Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше, и Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится"…

Лукашенко признал, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам.

"Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производства товаров народного потребления. Люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию. Что тут говорить про какие-то санкции - давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, сегодня очередной доклад: сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочего. Ну и что - тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями. Не понимаю, чего вы ждете от меня? Меры будут жесткие", - предупредил Лукашенко.

"Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны: санкции, ковид, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей… Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих внутриполитических событиях», - также сказал он.