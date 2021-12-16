Премьер Польши предлагает увеличить помощь странам "Восточного партнерства"

Европейский союз должен щедрее помогать странам "Восточного партнерства" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина), иначе в этих государствах будет доминировать Россия.

Такое мнение выразил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита "Восточного партнерства", передает ТАСС.

По утверждению Моравецкого, якобы имеющий место "агрессивный подход России в последнее время" требует того, чтобы страны ЕС "протянули государствам "Восточного партнерства" руку помощи".

По его словам, речь идет не только о том, чтобы оставить двери ЕС открытыми для этих стран. "Наша помощь для государств "Восточного партнерства" должна быть щедрой. Мы должны иметь возможность предложить что-то привлекательное для этих стран, чтобы центр тяжести все больше и больше смещался в сторону Запада", - добавил Моравецкий.

"Либо Россия будет доминировать на протяжении новых десятилетий над странами "Восточного партнерства", либо ЕС больше откроется, и эти государства будут больше связаны с торговой, экономической, социальной, культурной точек зрения с Европейским союзом", - считает глава польского правительства.

"Происходящее в странах "Восточного партнерства" имеет для нас огромное значение", - сказал он, обратив внимание, что кресло Беларуси на саммите осталось пустым. "Мы верим, что в недалеком будущем здесь появятся также демократические представители Беларуси", - сказал премьер.

Как заявил Моравецкий, потенциальные санкции в отношении России обсуждались во время саммита "Восточного партнерства" с участием лидеров Евросоюза и Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Молдавии.

"Мы говорили здесь, в этом кругу, о ряде по-настоящему чувствительных санкций. Я буду сторонником жестких санкций в этой ситуации", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Евросоюза на якобы возможную эскалацию ситуации на Украине из-за действий России.

"Если красная линия будет пересечена и дойдет до эскалации агрессии со стороны России, то за этим последуют контрдействия. В данном случае это будут санкции, - отметил Моравецкий. - Давление путем военных действий, атака, вход на территорию другой страны - это то, что никогда не должно произойти". "Польша будет поддерживать очень чувствительный пакет санкций", - констатировал он.