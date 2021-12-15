Последнее обновление: 15.12.2021 13:48

КС Беларуси назвал санкции нарушением международного права

Глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич назвал нарушением международного права западные санкции в отношении Беларуси.

"Принцип невмешательства во внутренние дела предполагает, что ни одно государство или группа государств не имеют права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства. Все формы вмешательства, направленные против правосубъектности государства являются нарушением международного права", - сказал Миклашевич.

Он огласил решение Конституционного суда РБ по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь".

"Конституционный суд считает, что принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами документы в отношении отдельных физических и юридических лиц Беларуси создают определенные сложности в деятельности субъектов хозяйствования в различных отраслях экономики, затрудняют реализацию социально-экономических, гражданских прав и свобод граждан, что в итоге затрагивает национальные интересы Беларуси", - заявил Миклашевич, которого цитирует БелТА.

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