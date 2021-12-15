Последнее обновление: 15.12.2021 13:48

В Беларуси 14 декабря были задержаны не менее 6 человек в связи с протестами

В минувший вторник, 14 декабря 2021 года, в Минске были задержаны не менее 6 человек, сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

В числе задержанных значится преподаватель журфака БГУ Ксения Мартуль, которую вчера задержали прямо во время лекции, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитники также сообщают о задержании еще двух человек, которых нет в списках волонтеров. Сегодня в среду, 15 декабря, были утром задержаны еще двое человек, одного из которых, следует из сообщения «Весны», избили.

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