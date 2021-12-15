Премьер Литвы не приняла отставку главы МИД и министра транспорта

Премьер Литвы Ингрида Шимоните во вторник вечером сообщила о том, что правительство продолжит работу в прежнем составе, отвергнув тем самым заявления об отставке от министра иностранных дел и министра транспорта из-за скандала с транзит санкционного белорусского калия.

«В начале своей работы правительство поставило перед собой задачу избегать "тени" коррупции, непотизма, конфликта интересов, при принятии решений опираться на первенство общественного интереса и ценности либеральной демократии. И все же, не все получилось так, как хотелось бы и не во всех случаях мы смогли обеспечить быстрое и однозначное объяснение принятых решений. Такая ситуация сложилась недавно, когда в силу разных решений ЕС и США в отношении продукции "Белкалия" возникли вопросы в связи с тем, может ли "ЛЖД" перевозить удобрения этой компании. Подчеркиваю, правительство последовательно поддерживало, а чаще всего само активно добивалось введения санкций в отношении режима А.Лукашенко и никогда не добивалось исключения из санкционного списка отдельных товаров/субъектов – даже в тех случаях, когда это означало отказ от коммерческих отношений», - говорится в заявлении премьера, передает Delfi.lt.

«Поэтому подозрения, будто правительство хотело любой ценой сохранить перевозку товаров, которые пока не включены в европейский санкционный список, безосновательны – с самого начала срока полномочий вопрос диверсификации перевозок и снижения рисков, связанных со сделками с субъектами, не входящими в пространство, где превыше всего стоят законы, были в числе главных задач государственных компаний», - подчеркивается в заявлении Шимоните.

«После того как были объявлены санкции США, которые прямо не влияют на литовские субъекты, но могут сказываться косвенно, главной задачей было найти наименее рискованный способ прекращения неоднозначных отношений "ЛЖД" с "Беларуськалием". Государственные ведомства консультировали "ЛЖД" и оказывали компании помощь в подготовке к воздействию этих санкций, однако ни госведомствам, ни компании не удалось справиться с вопросом как и в какие сроки удастся расторгнуть эту сделку. Это ущерб репутации, который я признаю, о котором сожалею»,- сказано в заявлении.

«Двое членов правительства подали мне заявления об отставке, чтобы взять на себя вину за этот ущерб. Я ценю готовность министров принять ответственность, но не могу с этим согласится. Не только потому, что, как выяснилось министерствам пришлось действовать в условиях получения не всей информации, но и потому, что наименее рискованный для государства путь отказа от перевозки грузов еще надо обозначить, а отставки в этом не помогут. Поэтому заявления министров об отставке президенту я передавать не буду, сегодня вечером я убедила министров забрать заявления. Я надеюсь, что не позже 31 января будут представлены все национальные решения этой ситуации, гарантирующие интересы нацбезпасности страны и снижающие до минимума финансовые риски», - сообщила премьер.

По ее словам, на уровне ЕС будут представлены предложения по дальнейшим секторным санкциям в отношении белорусского режима и их синхронизации с санкциями США.