Макрон раскрыл план по реформированию Шенгенской зоны

Франция во время председательства в Совете ЕС (начнется с 1 января 2022 года и продлится шесть месяцев) намерена инициировать реформу Шенгенской зоны.

Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон, передает РБК.

«Если резюмировать в одной фразе цель нашего председательства в ЕС, то это сделать Европу более суверенной. Перевести Европу от сотрудничества внутри наших границ к Европе, которая имела бы силу в мире, была бы полностью независимой и самостоятельно распоряжалась своей судьбой», — сказал он.

По его словам, Париж инициирует реформу Шенгенской зоны исходя из двух приоритетов. «Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров», — пояснил президент.

Также Макрон подчеркнул, что власти ЕС должны усилить контроль на внешних границах и обеспечить их защиту, что будет одним из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах Евросоюза.

«Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex... а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества», — объяснил глава государства.

Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону осенью прошлого года. «Терроризм — от Парижа до Брюсселя, до Берлина, Вены, Барселоны, Копенгагена — это европейская реальность, на которую мы должны дать ответ. Нам нужен общий, скоординированный и быстрый ответ», — заявил тогда он. Французский президент отмечал, что этот ответ должен включать разработку общих баз данных, обмен информацией между странами ЕС и укрепление внутренней системы безопасности.

За полтора года до этого Макрон также говорил о реформировании Шенгенской зоны, допустив, что для этого придется исключить из ЕС государства, которые не участвуют в распределении мигрантов, прибывающих в Европу.

Шенгенская зона — это пространство, в которое входят 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой. Четыре из этих стран (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) не входят в ЕС.