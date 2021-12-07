Еще 417 иракских мигрантов покинули Беларусь на эвакуационном рейсе Iraqi Airways

Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск в Эрбиль, увозя из Беларуси очередную группу так и не добравшихся в Европу мигрантов.

"В 14.07 Boeing 747-400 Iraqi Airways вылетел из Национального аэропорта Минск в Эрбиль",- сообщил Национальный аэропорт Минска.

В сообщении сказано, что на рейс было зарегистрировано 417 пассажиров.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство Ирака в РФ 8 авиарейсами из Беларуси эвакуировано более 3 тысяч мигрантов.

"Таким образом, иракское правительство эвакуировало 3139 с помощью восьми эвакуационных рейсов", - заявили в иракской дипмиссии.

С начала кризиса на границе Беларуси и Польши было выдано около 175 транзитных паспортов тем, кто потерял их.

Вместе с тем, представитель посольства заявил, что не располагают данными о количестве оставшихся в Беларуси мигрантов.

Тем временем, по данным Национального аэропорта сирийская авиакомпания Cham Wings 8 декабря самолетом Airbus A-320 эвакуирует из Беларуси сирийских мигрантов.