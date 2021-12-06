Последнее обновление: 06.12.2021 22:52

ЕСПЧ постановил не выдворять из Польши обратившихся в суд мигрантов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что мигранты, находящиеся на территории Польши и обратившиеся в ЕСПЧ, не могут быть высланы в Беларусь.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"В большинстве обращений истцы (мигранты) заявляли, что находятся на польской территории и просили, чтобы их не выдворяли в Белоруссию. Суд применил правило 39 (обеспечительные меры) <...> и постановил, что заявители, не могут быть выдворены из Польши, если они фактически находятся на польской территории", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что суд получил 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. В 44 обращениях заявители указывали, что находятся на польской территории и просят международной защиты, одно обращение было подано против Латвии и два против Литвы.

По обращениям, поданным против прибалтийских государств, обеспечительные меры в настоящий момент не применяются, передает ТАСС.

По некоторым обращениям ЕСПЧ также принял решение, что мигранты должны быть обеспечены продуктами питания, водой, а также должны получать необходимое медицинское обслуживание.



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