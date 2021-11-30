СБУ сообщила о расследовании дела о подготовке захвата власти на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует уголовное дело о подготовке отдельными гражданами России и Украины действий по захвату власти в стране.

«Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено позже», — говорится в сообщении СБУ.

Ранее, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся попытке госпереворота с участием россиян, передает РБК.

Он сослался на аудиозаписи, на которых якобы представители России и Украины обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в заговоре. Самого бизнесмена на пленке нет. Зеленский счел, что предпринимателя хотят подставить, втянув в войну против Украины.

После этого бизнесмена пригласили в офис президента Украины, чтобы узнать от него какую-либо информацию, однако тот отказался назвать имена людей, которых могут вовлечь в госпереворот.

Сам Ахметов опроверг информацию, озвученную Зеленским, что его окружение пытается втянуть его в готовящийся на Украине государственный переворот. «Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент», — подчеркнул он.

В Кремле заверили, что у России не было планов принимать какое-либо участие в госперевороте. «Россия никогда не занимается вообще такими делами», — утверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ахметов является самым богатым украинцем по версии Forbes (его состояние оценивается в $7,6 млрд). Весной этого года Зеленский называл его фамилию, перечисляя тех, кто может попасть в украинский реестр олигархов.

В ноябре он подписал закон, обязывающий госслужащих подавать декларации о контактах с олигархами, а последним запретил делать взносы в политические партии.