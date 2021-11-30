Магдалена Андерссон повторно избрана премьером Швеции

Депутаты шведского парламента в понедельник, 29 ноября, во второй раз избрали лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалену Андерссон на пост премьер-министра.

Кандидатуру 54-летней Андерссон, которая до этого занимала пост министра финансов, поддержал 101 депутат, 75 воздержались, против проголосовали 173 депутата. Однако в соответствии с принятой в Швеции системой кандидату на должность главы правительства не нужна поддержка абсолютного большинства - главное, чтобы абсолютное большинство не проголосовало против него.

Первый раз кандидатура Андерссон на должности главы кабинета министров была утверждена 24 ноября, но несколько часов спустя она подала в отставку. Причиной тому послужил выход Партии охраны окружающей среды ("зеленых") из правящей коалиции в связи с одобрением в парламенте бюджета, проект которого внесли оппозиционные правые партии - "Шведские демократы", Умеренная коалиционная партия и "Христианские демократы", сообщает DW.

Андерссон стала лидером шведских социал-демократов только в начале ноября - после того как возглавлявший до этого партию и правительств Стефан Лёвен ушел в отставку. Этим шагом он хотел дать своей партии, позиции которой в последнее время пошатнулись, о чем свидетельствовали результаты опросов, больше шансов на парламентских выборах в сентябре 2022 года.

До тех пор его преемнице во главе правительства предстоят нелегкие времена: Андерссон будет руководить правительством меньшинства, так как ее партии, которая имеет только 100 из 349 мест в парламенте, не удалось создать широкую коалицию. Тем не менее политик, ставшая первой женщиной, возглавившей шведское правительство, полна решимости оправдать оказанное ей доверие. В своей программе она обещает бороться за равноправие, демократию и защиту климата.