Последнее обновление: 30.11.2021 11:05

Госсекретарь США и глава МИД Австрии обсудили Беларусь

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник в телефонном разговоре обсудил с главой МИД Австрии Михаэлем Линхартом ситуацию в Беларуси, а также отношения между Россией и Украиной.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами Евросоюза перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Линхарт призвали Лукашенко положить конец этой провокационной кампании и немедленно заняться решением проблемы отрицания прав и основных свобод белорусского народа, которая является основной причиной введенных Западом санкций", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа (перевод ТАСС).

"Госсекретарь также выразил свою глубокую признательность Австрии за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", - отмечается в сообщении.

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