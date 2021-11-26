В ЮАР обнаружен новый вариант коронавируса SARS-CoV-2

Ученые в Южно-Африканской Республике выявили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 с "очень высоким количеством мутаций", что дает "повод для беспокойства".

ОБ этом в четверг, 25 ноября, сообщил директор Центра эпидемических ответных действий и инноваций Тулио де Оливейра. По словам ученых, новый вариант имеет не менее десяти мутаций. Для сравнения: у дельта-варианта их только две, у бета-варианта - три.

Очередной вариант возбудителя коронавирусной инфекции предварительно назвали B.1.1.529. До сих пор случаи инфицирования им подтверждены у путешественников из Южной Африки в Ботсване и Гонконге, отметил де Оливейра, передает DW.

В свою очередь министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла охарактеризовал B.1.1.529 как "вызывающий серьезные опасения" и являющийся причиной возросшего числа зафиксированных случаев заражения в стране. По его словам, число инфицированных в последние дни подскочило. При этом в предшествующие несколько месяцев было выявлено лишь незначительное количество заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о созыве экстренного совещания 26 ноября в связи с выявлением в ЮАР нового варианта коронавируса. По сведениям издания Financial Times, эксперты ВОЗ обсудят, как именно классифицировать B.1.1.529 - как "вызывающий озабоченность" или "вызывающий интерес" вариант.

Между тем Великобритания временно прекратила авиасообщение с шестью африканскими странами в свете появления нового варианта. Речь идет о Ботсване, Зимбабве, Лесото, Намибии, Эсватини и ЮАР. Британский министр здравоохранения и социальных дел Саджид Джавид назвал решение мерой предосторожности.

Наиболее сильный всплеск заболеваемости отмечается в Претории, Йоханнесбурге и Экурхулени. Откуда именно появился обнаруженный в республике вариант, пока остается неясным.

Как отметил на брифинге Ричард Лесселс из Центра эпидемических ответных действий и инноваций, есть признаки того, что B.1.1.529 распространяется быстрее, чем дельта-мутация. Кроме того, он может создавать большую нагрузку на иммунную систему человека, указал ученый. Пока эксперты констатируют, что этот вариант распространяется в основном среди молодых людей.