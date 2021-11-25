Главой Интерпола избран обвиняемый в пытках генерал из ОАЭ

Новым президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) избран генеральный инспектор министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов, генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси.

О его избрании Интерпол сообщил в четверг, 25 ноября, передает DW.

Аль-Раиси избран президентом организации на четырехлетний срок, сменив в этой должности Ким Чон Яна из Южной Кореи.

Критики Ахмеда Нассера Аль-Раиси называют его сторонником агрессивных силовых ведомств, которые подвергают противников властей произвольным арестам и пыткам. По меньшей мере в пяти странах против него поданы судебные иски в связи с обвинениями в пытках.

По данным британского издания The Daily Maíl, Аль-Раиси причастен к пыткам британского ученого Мэттью Хеджеса, задержанного в ОАЭ в 2018 году по ложному обвинению в шпионаже. В заключении его содержали в кандалах, лишали сна и заставляли принимать различные медицинские препараты. Позднее ученый подал против четырех чиновников ОАЭ, включая Аль-Раиси, судебный иск о возмещении ущерба в размере 350 тысяч фунтов стерлингов.

Штаб-квартира Интерпола находится во французском Лионе, организация существует на взносы 195 государств-членов. Власти ОАЭ не только платят взносы (в 2019 году - около 243 тысяч евро, что составило 0,425 процента бюджета Интерпола), но и с 2015 года активно жертвуют большие суммы денег в пользу организации, что вызывает подозрения в попытках купить в ней влияние.