Сальдо платежного баланса Беларуси за 8 месяцев 2021 года составило $684,2 млн.

Сальдо счета текущих операций платежного баланса за январь-август 2021 г. сложилось положительным в размере $684,2 млн. или 1,6% к ВВП.

Об этом говорится в аналитическом отчете Нацбанка РБ. За январь-август 2020 г. сальдо сложилось отрицательным на уровне $675,4 млн. или 1,7% к ВВП.

Сальдо первичных доходов за январь-август 2021 года сложилось отрицательным в сумме $2,1 млрд. (за январь-август 2020 г. - минус $2,2 млрд.). По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $417 млн. против $326 млн. за январь-август 2020 г.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) объем чистого заимствования резидентами Беларуси финансовых средств у остального мира составил $1 млрд. (2,3% к ВВП)/ За январь-август 2020 г. объем чистого кредитования составил $1,3 млрд. (3,4% к ВВП).

Чистое заимствование финансовых ресурсов в экономику страны в форме прямых иностранных инвестиций (на чистой основе) составило $1,1 млрд. (за январь-август 2020 г. - $1,3 млрд.), при этом реинвестированные доходы составили $884,3 млн.