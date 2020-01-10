Последнее обновление: 10.01.2020 18:18

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами РБ за 11 мес. 2019 года достигло $5,2 млрд.

Объем внешней торговли Беларуси товарами за 11 месяцев 2019 года составил $65,2603 млрд. и снизился на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет РБ.

За 11 месяцев текущего года экспорт составил $30,0144 млрд. и снизился на 3,8% к январю-ноябрю 2018 года, импорт составил $35,2459 млрд. и вырос на 0,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 11 месяцев 2019 года ухудшилось до $5,2 млрд. Только за ноябрь сальдо ухудшилось на $693,7 млн.

По итогам января-ноября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 1,3%, импорт увеличился на 3,1%. Средние цены экспорта сократились на 2,5%, импорта – на 2,4%.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование