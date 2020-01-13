Беларусь сохранила положительное сальдо внешней торговли по итогам 11 мес. 2019 года

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за 11 месяцев 2019 года составил $75.8492 млрд. и снизился на 0.69% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров и услуг составил $38.0825 млрд. и снизился на 1.68%, импорт - $37.7667 млрд. при росте на 0.33%.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за 11 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $315.8 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $1 092.2 млн.

Объем внешней торговли товарами за 11 месяцев 2019 года составил $61.9963 млрд. и снизился на 2.38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт товаров составил $29.4501 млрд. и снизился на 4.24%, импорт - $32.5462 млрд. при снижении на 0.64%.

Сальдо внешней торговли товарами за 11 месяцев 2019 года складывается отрицательным и составляет минус $3 096.1 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось отрицательным в сумме минус $2 001.3 млн.

Объем внешней торговли услугами Беларуси за 11 месяцев 2019 года составил $13.8529 млрд. и увеличился на 7.12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экспорт услуг составил $8.6324 млрд. и вырос на 7.56%, импорт - $5.2205 млрд. при росте на 6.40%.

Сальдо внешней торговли услугами за 11 месяцев 2019 года складывается положительным и составляет $3 411.9 млн. За аналогичный период прошлого года сальдо оставалось положительным в сумме $3 093.5 млн.

В ноябре 2019 года объем внешней торговли товарами и услугами РБ составил $7.1406 млрд. и снизился на 0.56% к октябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт в ноябре снизился на 1.93% и составил $3.4631 млрд., импорт вырос на 0.77% до $3.6775 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в ноябре 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $214.4 млн. По отношению к октябрю текущего года (минус $118.1 млн.) в ноябре сальдо ухудшилось на $96.3 млн. или 81.54%.

Внешняя торговля товарами в ноябре 2019 года составила $5.793 млрд. и сократилась на 0.51% к октябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт товаров в ноябре снизился на 2.41% и составил $2.6219 млрд., импорт вырос на 1.13% до $3.1711 млрд.

Сальдо внешней торговли товарами в ноябре 2019 года сложилось отрицательным и составило минус $549.2 млн. По отношению к октябрю текущего года (минус $449.1 млн.) в ноябре сальдо ухудшилось на $100.1 млн. или 22.29%.

Внешняя торговля услугами в ноябре 2019 года составила $1.3476 млрд. и сократилась на 0.78% к октябрю текущего года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт услуг в ноябре снизился на 0.40% и составил $0.8412 млрд., импорт снизился на 1.40% до $0.5064 млрд.

Сальдо внешней торговли услугами в ноябре 2019 года сложилось положительным и составило $334.8 млн. По отношению к октябрю текущего года ($331.0 млн.) в ноябре сальдо улучшилось на $3.8 млн. или 1.14%.