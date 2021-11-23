В Беларуси подписан указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

Лукашенко 22 ноября подписал указ №451 "Об обеспечении режима чрезвычайного положения", документ принят в развитие закона РБ "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя".

Документом утверждено Положение об органах управления при введении чрезвычайного положения.

«Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», - говорится в официальном комментарии к указу.

В документе определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории страны или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.