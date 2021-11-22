В Бельгии и Нидерландах вспыхнули беспорядки после антиковидных протестов

В Брюсселе протесты против введенных бельгийским правительством антикоронавирусных ограничений вечером в воскресенье, 21 ноября, переросли в беспорядки.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы после того, как, по данным очевидцев, некоторые демонстранты начали бросать камни и дымовые шашки, передает DW.

Ранее в мирной акции протеста в Брюсселе, по данным полиции, приняли участие около 35 тысяч человек. В связи со стремительным ростом заболеваемости ковидом власти Бельгии 17 ноября спешно ввели ограничения, вызвавшие недовольство жителей страны.

В Нидерландах 20 и 21 ноября также прошли массовые протесты, после которых вспыхнули беспорядки. По словам мэра Роттердама Ахмеда Абуталеба, ситуация обострилась настолько, что полицейские вынуждены были стрелять. По официальным данным, три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. В районе Роттердама, где прошли беспорядки, запретили проведение собраний. Власти города сообщили о задержании 51 человека, около половины из них - несовершеннолетние.

Между тем, вечером 21 ноября протесты вылились в беспорядки и в других городах Нидерландов, таких как Леуварден, Гронинген, Энсхеде и Тилбург. По всей стране арестованы около 40 человек.

Из-за роста заражений коронавирусом правительство Нидерландов ввело частичный локдаун. Бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20 часов, другие магазины - в 18 часов. Жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Вновь введено правило удаленной работы и обязательной социальной дистанции в 1,5 метра.