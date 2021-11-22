Власти России сообщили о росте числа транзитных мигрантов

Все больше мигрантов стремятся попасть в Россию, чтобы впоследствии оттуда направиться в страны Евросоюза.

Об этом заявил заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Гребенкин. Интервью с ним опубликовано в "Российской газете" в воскресенье, 21 ноября. В частности, по его словам, увеличился поток выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

По данным Совета безопасности, ежегодно российские пограничники выявляют более 20 тысяч иностранцев, которые пытаются незаконно попасть в Россию, еще 6 тысяч мигрантов ежегодно задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска. В 2021 году на территорию страны не пустили 22,4 тысячи иностранных граждан, у которых не было соответствующего разрешения, добавил Гребенкин, передает DW.

Кроме того, по его словам, с начала 2020 года пограничники пресекли деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции.

Количество мигрантов, направляющихся в страны Евросоюза, существенно выросло с мая 2021 года. Выходцы из стран Ближнего Востока начали пересекать границы Польши, Литвы и Латвии со стороны Беларуси.

Страны Евросоюза обвинили Александра Лукашенко в гибридной атаке на ЕС в отместку за введенные против его режима европейские санкции.