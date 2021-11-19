Тайвань открыл официальное представительство в Литве

Тайвань, несмотря на угрозы властей КНР, открыл в Литве представительство под собственным названием.

Офис "Представительство Тайваня" официально начал работу в Вильнюсе, сообщило в четверг, 18 ноября, министерство иностранных дел в столице Тайваня Тайбэе. Между тем Китай по-прежнему рассматривает Тайвань как отколовшуюся от КНР провинцию и стремится всячески изолировать его на международном уровне.

Опасаясь репрессий Пекина, Тайвань обычно называет свои де-факто посольства за рубежом "представительствами Тайбэя". И наоборот, например, дипломатическая миссия Германии в Тайбэе официально не является посольством и носит название "Немецкий институт", передает DW.

В июле текущего года правительство Литвы, занимающей критичную позицию в отношении Китая, разрешило Тайбэю использовать для его представительства название "Тайвань". В ответ Пекин отозвал своего посла из Вильнюса и потребовал от Литвы отозвать ее посла в Пекине. Кроме того, Китай прекратил движение товарных поездов в Литву и выдачу ей разрешения на импорт продовольственных товаров.

Как сообщило министерство иностранных дел Тайваня, у представительства в Вильнюсе нет дипломатического статуса, но оно будет предоставлять консульские услуги. Руководителем офиса в Литве назначен Эрик Хуанг, который в настоящее время возглавляет представительство Тайбэя в соседней Латвии. "Мы очень рады возможности способствовать развитию отношений между Тайванем и Литвой", - заявил Хуанг агентству AFP.

Из-за давления КНР лишь 15 государств официально признали Тайвань самостоятельным государством. Но с недавних пор некоторые восточноевропейские страны, такие как Чехия и Словакия, сблизились с Тайбэем, вопреки протестам Пекина.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров, где правящую коалицию возглавляют демократы, одной из провинций КНР и угрожает при необходимости силой объединить его с коммунистическим материком.

До недавнего времени правительство в Тайбэе поддерживали США. Однако 16 ноября президент Джо Байден на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином объявил, что Вашингтон привержен политике "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня.

За последние несколько месяцев десятки китайских истребителей входили в зону противовоздушной обороны Тайваня. 18 ноября Тайвань на фоне усиления разногласий с Пекином ввел в строй первую эскадрилью американских модернизированных истребителей F-16. Решение о продаже этих самолетов Тайваню было одобрено при прежнем президенте США Дональде Трампе.