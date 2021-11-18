Последнее обновление: 18.11.2021 19:53

Словения призвала забором закрыть границу ЕС от мигрантов

Министр внутренних дел Словении, сейчас председательствующей в ЕС, призвал к закрытию внешних границ Евросоюза от мигрантов.

Об этом Алеш Хойс сказал в четверг, выступая на международной конференции по миграции в Сараево, сообщает Reuters.

Хойс сказал, что министры внутренних дел европейских стран озабочены пандемией коронавируса, миграционным кризисом и падением правительства в Афганистане.

"Все это дополнительно способствовало увеличению числа нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу и Балкан, дестабилизируя Европейский Союз", - сказал Хойс.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с наплывом беженцев и мигрантов в 2015 году, когда ЕС принял около миллиона людей, спасавшихся от войны в Сирии, но сказал, что теперь большая разница, и беженцы больше "не приветствуются".

Он сказал, что Александр Лукашенко ведет "гибридную войну" и что ЕС не позволит никому использовать мигрантов в политических целях.

По его словам, переговоры с Лукашенко пока не дали видимых результатов, но он считает, что кризис закончится весной, когда Польша завершит процесс закрытия своих границ.

"Я считаю, что внешние границы должны быть защищены, при необходимости даже забором", - сказал Хойс, пишет «Европейская правда».



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