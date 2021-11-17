«Роскосмос» и NASA договорились о бартере при доставке экипажей МКС

«Роскосмос» и NASA договорились о возобновлении «перекрестных» полетов, когда американские астронавты доставляются на Международную космическую станцию (МКС) российскими кораблями, а космонавты из России — американскими.

Об этом исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил «Интерфаксу».

«Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства», — сказал Крикалев.

По его словам, в настоящее время идет согласование текстов документов.

О возможности возвращения к «перекрестной» системе в NASA говорили в 2020 году, а в марте этого года Крикалев заявлял, что обсуждение этого «давно ведется в профессиональных кругах». Он пояснил, что речь идет не взаимной покупке или продаже мест, а именно о распределении экипажа по разным кораблям. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы «в случае задержек или аварий какого-то корабля на МКС всегда оставались представители как одной, так и другой стороны».

В начале октября в NASA также подтвердили, что такие переговоры ведутся. Тогда руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил на пресс-конференции, что ездил в Москву, чтобы обсудить параметры соглашения о доставке экипажей, напоминает РБК.

По словам представителя американского агентства, в США хотят осенью 2022 года отправить российского космонавта в рамках миссии Dragon Crew-5 и, по договору, на безвозмездной основе в то же время доставить на МКС американца на российском «Союзе».

Такая «бартерная» схема отправки на МКС космонавтов и астронавтов работала до момента закрытия американской программы Space Shuttle в 2011 году, после чего экипажи доставлялись только российскими кораблями. Однако в мае 2020 года компания SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск, доставив астронавтов на станцию.

Летом 2021 года Россия и США договорились о совместном использовании МКС до 2030 года. Глава NASA Билл Нельсон выступил с таким предложением в разговоре с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что к 2025 году Россия намерена прекратить участие в МКС и создать собственную орбитальную станцию, однако на переговорах с Нельсоном Рогозин поддержал предложение американского коллеги.