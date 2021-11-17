ФРГ не признает легитимность Лукашенко как президента

Правительство Германии не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси, но считает нужными переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам.

Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают", - сказал он.

"Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко - чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)", - подчеркнул Зайберт, отметив, что мигранты начали получать первую помощь на месте.

"И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе", - сказал Зайберт.

Он снова возложил ответственность за ситуацию с мигрантами на Минск и подчеркнул, что Германия разделяет оценку ЕС по миграционному кризису и ужесточение санкций против Беларуси. "Это полностью и наша позиция", - сказал Зайберт.

В понедельник Лукашенко и Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути разрешения миграционного кризиса.

Сегодня стало известно, что за решение миграционной проблемы Лукашенко потребовал от ЕС своего признания в качестве президента Беларуси и отказа от дальнейших санкций.