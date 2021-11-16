ОАЦ при Лукашенко обучит массы защищать персональные данные

Оперативно-аналитический центр при президенте РБ повысит квалификацию руководящих работников и специалистов, ответственных за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных.

Согласно приказу №194 «Об обучении по вопросам защиты персональных данных» от 12 ноября 2021 года, обучение предстоит пройти соответствующим сотрудникам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; страховых компаний; операторов электросвязи (за исключением ИП); республиканских и территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; Белорусской нотариальной палаты, областных (Минской городской) нотариальных палат; риэлтерских организаций; организаций здравоохранения; местных исполнительных и распорядительных органов (за исключением сельских (поселковых) исполнительных комитетов), их структурных подразделений с правами юридического лица; а также операторов (уполномоченных лиц), организующих и (или) осуществляющих обработку персональных данных не менее 10 тыс. физических лиц, за исключением персональных данных работников этих операторов (уполномоченных лиц) в процессе осуществления трудовой (служебной) деятельности.

Приказ вступил в силу 15 ноября 2021 года.