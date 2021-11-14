Власти Кубы в дестабилизации страны обвиняют Twitter

Социальная сеть Twitter грубо манипулирует алгоритмами, чтобы исказить представления о протестных настроениях на Кубе, провоцируя дестабилизацию.

Об этом заявил глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья в своем… Twitter.

«Частные платформы США, такие как Twitter, нарушают свои собственные правила и политику, изменяют механизмы геолокации в пользу токсичных операций против Кубы и провоцируют дестабилизацию», — заявил он.

По словам министра, Twitter «грубо манипулирует» своими алгоритмами, чтобы создать ложное впечатление о большом количестве пользователей, которые выступают против официального правительства Кубы.

Антиправительственные протесты на Кубе начались в середине июля в нескольких городах. Они стали самыми масштабными демонстрациями против властей почти за 30 лет. Протестующие были недовольны нестабильной экономической ситуацией в стране, а также перебоями с продуктами и подачей электричества, передает РБК.

Глава государства Мигель Диас-Канель обвинил США в подстрекательстве протестующих к митингам. После начала протестов на улицы вышли сторонники правительства, вскоре демонстрации прекратились.

Представитель Госдепа США Нед Прайс в свою очередь раскритиковал действия кубинских властей, которые ограничивали работу мобильного интернета в городах страны. Также он призвал руководство Кубы освободить задержанных в ходе беспорядков.

В конце июля США ввели санкции против начальника Национальной полиции Кубы Оскара Кальехаса Валькарса и его заместителя Эдди Сиерра Ариаса. Позже президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против ответственных за подавление протестов на Кубе.