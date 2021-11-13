Двое военных РФ погибли после десантирования в Беларуси

Двое российских военных погибли в результате десантирования в ходе внезапной проверки боевой готовности в Беларуси.

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - сообщила пресс-слуба Минобороны России.

При этом один из двух погибших при десантировании в Гродно российских военнослужащих пытался спасти их обоих при помощи запасного парашюта. "Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", - отмечается в сообщении.

В минувшую пятницу Минобороны РФ сообщило, что "12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-десантных войск подразделение российских десантников выполнит практическое десантирование на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь и примет участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил".

Для обеспечения десантирования были задействованы самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Спустя несколько часов ведомство сообщило, что десантники РФ осуществили погрузку в самолеты военно-транспортной авиации и "совершили перелет с аэродрома в Гродненской области Республики Беларусь в пункты постоянной дислокации на территории России".