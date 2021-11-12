Еврокомиссия: авиакомпании Ирака и Турции блокируют доставку мигрантов в Беларусь

Авиакомпании Ирака и Турции пообещали Евросоюзу принять меры, чтобы блокировать доставку мигрантов в Беларусь, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала предпринимаемые усилия.

Об этом заявила в пятницу официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант.

"Иракские авиалинии" уже подтвердили, что не возобновят полеты в Минск, "Турецкие авиалинии" приостановят продажу билетов в один конец в Минск и, кроме того, запретят "Белавиа" использовать свою долю рейсов в странах Ближнего Востока для перевозки мигрантов", - сообщила она, подчеркнув, что "борьбу с трафиком людей полностью поддержала IATA".

Спинант напомнила, что 15 ноября главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе намерены обсудить новые санкции в отношении Беларуси, а также готовят "черный список иностранных авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из государств Ближнего Востока в Белоруссию для их дальнейшей переброски в район границы с Польшей".

В свою очередь представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер отметил, что заместитель руководителя ЕК, еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас ведет сейчас переговоры с авиаперевозчиками Египта, Катара, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана с целью блокирования возможностей доставки людей в Минск.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель поблагодарил Турцию за отказ пускать в Беларусь граждан Ирака, Сирии и Йемена.

"Спасибо турецким властям за их поддержку", - написал он, комментируя соответствующее заявление турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.