Тихановская призвала почтить память Романа Бондаренко

Светлана Тихановская призвала почтить память жителя «площади Перемен» Романа Бондаренко, умершего 12 ноября 2020 года в больнице.

«Год назад умер Роман Бондаренко. Врачи почти сутки боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти парня, который вышел в свой двор, чтобы остановить несправедливость. Парня, который учил детей рисовать, создал мурал диджеев перемен и не мирился с беззаконием. Что думал Роман, когда печатал «я выхожу»?, - сказала Тихановская.

Сегодня мать Романа поделилась его детскими фото в Instagram.

«Я благодарна Вселенной за сына. Честного, смелого, благородного, настоящего защитника и гражданина своей страны. За то, что ты выбрал именно меня быть твоей мамой. Для меня это большая честь. И пусть твой жизненный путь в земном мире оказался недлинным, он был ярким, насыщенным и оставил свой след в сердцах многих людей, таких же честных, смелых и благородных. Спи спокойно и жди нас долго. А я сделаю все, чтобы правда восторжествовала», — написала Елена.

Бондаренко вышел на «площадь Перемен» 11 ноября, когда группа неизвестных людей срезала там ленточки. Он получил несколько ударов от неизвестных, его погрузили в автобус и отвезли в Центральное РУВД, а оттуда в больницу с ЧМТ. 12 ноября Бондаренко скончался в больнице.

18 февраля, больше чем через три месяца после его смерти, Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко было приостановлено.