Реакция МИД Беларуси на консультации в Совбезе ООН: пьеска в театре абсурда, геббельсовский прием

МИД Беларуси назвал дешевенькой пьеской прошедшие вчера в Совбезе ООН закрытые консультации по поводу миграционного кризиса на белорусско-польской границе, а принятое по итогам этих консультаций заявление -геббельсовским пропагандистским приемом.

«…смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси. Это старый геббельсовский пропагандистский прием: если повторять ложь тысячу раз, то в нее поверят», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

«К сожалению, мы сегодня находимся в театре абсурда. Страны Евросоюза, мощнейшего блока НАТО пытаются сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру и выставить ее агрессором, - продолжил он.

«По понятным мотивам пытаются исказить и заговорить очевидный факт: первопричина глобального миграционного кризиса состоит в незаконном вмешательстве стран Запада во внутренние дела других, организации военных интервенций и разрушении ими целого ряда государств. Беларусь в этой ситуации лишь страна транзита, которая, кстати, несет существенные издержки», - посетовал представитель МИД.

«Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жесткие ответные меры», - пригрозил представитель МИД РБ..