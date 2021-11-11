Последнее обновление: 11.11.2021 11:40

Турция отвергает обвинения Польши о причастности к перевозке мигрантов в Беларусь

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау предложил направить в республику технических специалистов для инспекций в рамках кризиса с мигрантами на границе Польши и Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

"Главы МИД Турции и Польши обсудили ситуацию с незаконной миграцией на польско-белорусской границе. Чавушоглу отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании "Турецкие авиалинии". Он также предложил Польше направить технических специалистов, чтобы общественность была проинформирована по этому вопросу надлежащим образом", - сказал собеседник агентства.



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