США открывают границы для привитых иностранцев

В США, границы которых на протяжении более полутора лет были закрыты для большинства иностранцев из-за пандемии COVID-19, с понедельника, 8 ноября, начинают действовать новые правила въезда.

В страну снова будут пускать граждан зарубежных государств при условии, что они могут предоставить справку о вакцинации одним из препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сегодня это вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также препараты AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm и Sinovac, передает DW.

Кроме того, иностранные путешественники при пересечении американской границы должны будут предъявить негативный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за трое суток до въезда в страну. Тем, на кого распространяется освобождение от вакцинации, нужен тест, сделанный не позднее чем за 24 часа.

Граждане Соединенных Штатов, возвращающиеся на родину, не обязаны предъявлять свидетельства о сделанных прививках.

Планируется, что открытие границ США для иностранцев будет проходить в два этапа. С 8 ноября въезд будет разрешен вакцинированным путешественникам, совершающим "необязательные поездки" - например, с целью туризма или посещения родственников. Путешественникам, которые совершают "необходимые" поездки, можно будет, как и ранее, обойтись без свидетельства о вакцинации.

С января, однако, прививка от коронавируса станет обязательным условием для въезда иностранных граждан в Соединенные Штаты через морские и сухопутные пункты пропуска вне зависимости от цели поездки.

Ограничения на въезд иностранцев на время пандемии ввел 20 месяцев назад предшественник Джозефа Байдена на посту президента США Дональд Трамп. В мире к этим мерами предосторожности многие отнеслись критично - в частности, из-за экономических потерь и психологической нагрузки для тех жителей США, которые потеряли возможность встретиться с друзьями или родственниками, имеющими гражданство другого государства.