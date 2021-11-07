Около 10 охранников пострадали при покушении на премьера Ирака

В результате нападения на резиденцию премьера Ирака Мустафы аль-Казыми пострадали десять сотрудников службы охраны.

Об этом сообщает РБК о ссылкой на телеканал Al-Hadath.

7 ноября заминированный беспилотный летательный аппарат атаковал резиденцию премьер-министра в Багдаде. Иракские военные назвали атаку, которая завершилась взрывом, попыткой убийства премьера, однако, как они утверждают, его удалось вовремя эвакуировать.

Позднее сам аль-Казыми сообщил в Twitter, что в результате атаки он не получил ранений.

«Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака», — написал премьер.