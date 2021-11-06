Руководство США расходится во мнениях по поводу первого ядерного удара

Пентагон выступает против пересмотра ядерной политики США, в рамках которого Соединенные Штаты могут ограничить роль ядерного оружия в обеспечении безопасности страны.

Как сообщает РБК со ссылкой на Politico, Совет нацбезопасности в ноябре проведет совещание, на котором обсудит условия, при которых Соединенные Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия.

По данным газеты, среди возможных вариантов — принятие политики неприменения оружия первыми или заявление о том, что «единственной целью» арсенала страны является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в обычной войне.

И то и другое означало бы важный отход от нынешней концепции, отмечает Politico. Политика США остается намеренно двусмысленной в отношении того, может ли страна нанести удар первой, она подразумевает, что ядерный арсенал предназначен для «сдерживания ядерного и неядерного нападения», пишет газета.

Минобороны США не поддерживает изменения, ведомство «хочет сохранить статус-кво перед лицом наращивания вооружений в Китае и России», говорится в статье. Окончательное решение о том, вносить ли изменения в ядерную стратегию, примет президент Джо Байден. Однако, заявили источники газеты, решение будет зависеть от того, какие точки зрения представят главе государства. Пентагон, говорится в статье, «не хочет предоставлять ему большой выбор». «Маловероятно, что единственная цель или отказ от превентивного удара будут представлены в качестве вариантов», — сказал изданию представитель ведомства.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, это неточное утверждение. Минобороны участвует в «инклюзивном, всеобъемлющем процессе» по пересмотру ядерной доктрины, но решение принимается на уровне президента.

Согласно докладу Пентагона «Обзор ядерной политики» от февраля 2018 года, США никогда не принимали принцип неприменения ядерного оружия первыми и с учетом современных угроз такая политика была бы неоправданна.

Ранее в ноябре о том, что администрация США намерена определить, стоит ли менять действующую ядерную политику, сообщила The Washington Post. Издание напомнило, что в январе 2017 года, за несколько дней до ухода с поста вице-президента, Байден утверждал, что «трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором США было бы необходимо первыми применить ядерное оружие».

По данным Financial Times, страны — союзники США, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Япония, призывают Байдена не менять действующую ядерную политику, поскольку это «может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай».

3 ноября Пентагон представил доклад, в котором говорится о растущем темпе расширения ядерных сил КНР. Американские военные считают, что Китай уже сформировал ядерную триаду (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы), активно наращивает производство оружейного плутония и намеревается повысить боеготовность ядерных сил в мирное время. В Пекине заявили, что в документе «сфабрикована так называемая военная угроза со стороны Китая» и США безосновательно обвиняют КНР в наращивании ядерной мощи.

Действующая военная доктрина России предусматривает право применить ядерное оружие в качестве ответной меры, а также в случае нападения на Россию с обычным оружием, при условии, что «под угрозу поставлено само существование государства».