Страны ОБСЕ задействовали Венский механизм в отношении Беларуси

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказывают давление на власти Беларуси по вопросу соблюдения прав человека.

В четверг, 4 ноября, Минску было направлено совместное письмо с просьбой в течение десяти дней предоставить ответы по вопросам, касающимся пыток, преследования критиков правительства или подстрекательства к насилию со стороны государственных СМИ.

Совместное послание к властям в Минске подписали 35 государств ОБСЕ из 57. Среди них были все страны - члены ЕС, кроме Польши.

Год назад отчет ОБСЕ о ситуации в Беларуси выявил "массовые и систематические" нарушения прав человека в стране после протестов против многолетнего правителя Александра Лукашенко, правительству страны были даны определенные рекомендации.

Однако теперь в письме констатируется, что "вместо разрешения кризиса в Беларуси ситуация ухудшилась". Поэтому на этот раз был задействован так называемый Венский механизм ОБСЕ, в рамках которого можно запросить информацию по вопросам прав человека.

В своем выступлении на заседании постоянного совета ОБСЕ по вопросу «О годовщине доклада в рамках „московского механизма” в отношении серьёзных нарушений прав человека в Беларуси и о применении „венского механизма” представитель Беларуси назвал Венский механизм архаичным.

«Напоминаем, что правительство Беларуси категорически отвергло изложенное странами-инициаторами видение ситуации в Беларуси как повода для запуска «московского механизма». Как мы отмечали ранее, содержание и рекомендации доклада страдают очевидной избирательностью в представлении фактов и совсем не учитывают позицию официальных властей», - говорится в выступлении (текст опубликован ан странице посольства РБ в Австрии).

«…Мы сожалеем, что за год наши собеседники так и не осознали, что Беларусь не приемлет давления и будет адекватно реагировать на любые попытки вмешательства в её внутренние дела…

…Мы сожалеем, что у многих из наших собеседников в этом совете отсутствует также желание замечать объективные политические процессы, происходящие в Беларуси, которые продолжаются, пусть и не так быстро, как хотелось бы некоторым», - прозвучал стандартный набор аргументов.