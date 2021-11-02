Последнее обновление: 02.11.2021 10:56

Журналист Белсата арестована на 15 суток

В минувший понедельник, суд Первомайского района Минска приговорил журналиста телеканала «Белсат» Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко к 15 суткам административного ареста.

Поводом для наказания стали репосты в Faceebook сообщений на ресурсах, которые были признаны экстремистскими, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Александра Лойко и Ирину Славникову задержали сотрудники ГУБОПиК 30 октября в аэропорту, когда они прилетели в Беларусь из Египта.

Все репосты на страницах Славниковой и Лойко были сделаны еще до ресурсов экстремистскими.

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