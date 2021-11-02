Болгария направила войска к границе с Турцией для помощи пограничникам

Болгария разместила на границе с Турцией 350 военнослужащих в помощь полицейским силам для сдерживания возросшего потока нелегальных мигрантов.

Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил в эфире болгарского телеканала bTV исполняющий обязанности министра обороны страны Георги Панайотов.

"Военнослужащие прибыли сегодня на болгарско-турецкую границу для поддержки пограничников", - сказал министр, добавив, что на границе также размещены 40 единиц техники.

По данным МВД Болгарии, с начала этого года границу Болгарии незаконно пересекли более 6,5 тысяч человек, что в три раза больше, чем за девять месяцев 2020 года, передает DW.

Болгария, имеющая 260-километровую границу с Турцией, расположена на одном из ключевых маршрутов, которым пользуются мигранты для того, чтобы проникнуть в ЕС из стран Ближнего Востока и Афганистана.