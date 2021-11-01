На фудкорте в ТРЦ Galleria Minsk умер гражданин Ирака

Гражданин Ирака умер в одном из торговых центров в Минске, сообщила в воскресенье официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Днем 31 октября в торговом центре Galleria Minsk скончался 35-летний гражданин Ирака, прибывший на территорию Республики Беларусь 20 октября текущего года. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа", - сообщила Гарлинская, которую цитирует БелТА.

Предварительно установлено, что мужчина вместе со знакомыми находился за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент иностранцу стало плохо и он упал. Очевидцы произошедшего вызвали скорую медицинскую помощь. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины.

Осмотр места происшествия завершен. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.