Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми

Франция обвинила семью Александра Лукашенко в организованной торговле людьми: родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза.

Об этом в среду, 27 октября, заявил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, не назвав конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС.

Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы, считает Бон. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.