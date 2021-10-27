Последнее обновление: 27.10.2021 13:15

Суд ЕС постановил штрафовать Польшу на 1 млн евро в день

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 27 октября, обязал Польшу платить ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро.

Это вызвано отказом властей Польши выполнять решения суда ЕС по реформе польской судебной системы. Суд объяснил штраф необходимостью избежать "серьезного и непоправимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан союз".

Среди прочего, речь идет о необходимости прекратить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Ее работа несовместима с нормами ЕС о независимости и беспристрастности судебной власти, указывается в решении, передает DW.

В начале месяца Конституционный суд (КС) Польши признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, постановил суд.



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