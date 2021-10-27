ЕЭК снизила ставку ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы

Коллегия Евразийской экономической комиссии снизила ставку ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы с 5% до 3%.

Как сообщает ЕЭК, мера будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

«Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также развитие производства продукции аквакультуры», - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он также напомнил о том, что в соответствии с рекомендацией коллегии комиссии от 21 апреля 2020 г. № 8 в ЕАЭС был предложен для реализации комплекс мер по развитию сотрудничества в сфере аквакультуры, затрагивающий обновление материально-технической базы рыбоводных организаций, а также создание и развитие мощностей по производству специализированных кормов для рыбы.

Решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины на отдельные виды корма для рыбы вступает в силу со 2 января 2022 года.