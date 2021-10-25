Номинальная зарплата в Беларуси в сентябре 2021 года снизилась на 20,57 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2021 года составила 1442,7 рубля и снизилась на 20,57 рубля по сравнению с августом.

За январь-сентябрь текущего года средняя номинальная начисленная средняя заработная плата составила 1399,7 рубля, сообщает Белстат.

Реальная заработная плата в сентябре 2021 года выросла на 3,2% к сентябрю 2020 года, реальная зарплата за январь-сентябрь выросла на 4,9% к январю-сентябрю 2020 года.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за август составила 2009,9 рубля, Минской области - 1435,8 рубля, в Гомельской – 1299,2 рубля, Брестской - 1247,4 рубля, Гродненской -1246,9 рубля, Витебской - 1217,1 рубля, в Могилевской – 1180,6 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле сложилась в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 5648,6 рубля. На втором месте находится «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 3745,3 рубля, на третьем – деятельность пассажирского воздушного транспорта – 3273,84 рубля.

Меньше всего начислено в июле работникам парикмахерских и салонов красоты – 686,5 рубля, соцработникам – 788,2 рубля, работникам сферы "творческая деятельность и развлечения" – 791,3 рубля.