Последнее обновление: 24.06.2021 16:09

Лукашенко обещает зарплату в $700-800 к концу пятилетки

Сегодня едва достижимое многолетнее обещание средней зарплаты в стране «по пиццот» трансформировалось в «симсот-восимсот или даже штука».

"Если мы за пятилетку по $700-800 средней зарплаты по стране будем иметь - это будет неплохо, а тысячу - прекрасно", - заявил сегодня Лукашенко на совещании о перспективах развития Гродненской области.

Понятно, что фраза предназначалась не участникам совещания – электорату предлагают новый социальный контракт в обмен на послушное мычание.

Он также потребовал «подтянуть» зарплату низкооплачиваемых категорий работников, чей уровень доходов обычно находится на отметке меньше средней заработной платы по стране.

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