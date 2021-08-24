Номинальная зарплата в Беларуси в июле 2021 года выросла на 38,3 рубля

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле составила 1471,7 рубля и выросла на 38,3 рубля по сравнению с июнем.

За 7 месяцев текущего года номинальная начисленная средняя заработная плата составила 1384,7 рубля, сообщает Белстат.

Реальная заработная плата в июле 2021 года выросла на 3,7% к июлю 2020 года, реальная зарплата за январь-июль выросла на 5,4% к январю-июлю 2020 года.

Номинальная начисленная зарплата – зарплата до вычета подоходного налога по ставке 13% и 1% обязательного страхового взноса в Фонд соцзащиты.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 2062,1 рубля, В Минской области - 1475,3 рубля, в Гомельской - 1317,6 рубля, Брестской - 1264,7 рубля, Гродненской -1275,9 рубля, Витебской - 1227,4 рубля, в Могилевской - 1206,3 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле сложилась в IT-секторе и составила 5873,8 рубля. На втором месте «Информация и связь» - 4632,7 рубля, на третьем - вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» - 4026,2 рубля.

Меньше всего начислено в июле работникам парикмахерских и салонов красоты – 759,4 рубля, соцработникам – 791,7 рубля, работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры – 816,2 рубля.