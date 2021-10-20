Последнее обновление: 20.10.2021 12:38

Парламент Коста-Рики легализовал медицинский каннабис

В Коста-Рике, стране в Центральной Америке, одобрили закон о легализации употребления марихуаны в медицинских целях.

"Конгресс Коста-Рики во вторник одобрил легализацию марихуаны в медицинских целях несмотря на возражение консервативных групп и президента Карлоса Альварадо, который все еще должен одобрить закон", - говорится в сообщении, передает Reuters.

Закон разрешает производство и переработку каннабиса, но не регулирует его рекреационное использование.

Независимый депутат Зойла Волио, поддержавшая закон и назвавшая этот шаг важной вехой, заявила, что это не откроет путь к увеличению употребления наркотиков в Коста-Рике.

"Я надеюсь, что президент Альварадо это понял и не будет накладывать вето", - сказала Волио.

Между тем, в Панаме президент Лаурентино Кортисо подписал закон, регулирующий использование марихуаны в медицинских целях на территории республики.



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