LinkedIn уйдет из Китая из-за ужесточения интернет-цензуры

Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn, которой владеет американская Microsoft, прекратит работу локализованной версии платформы в Китае на фоне усиления цензуры в интернете в этой стране, передает CNBC.

В заявлении компании говорится, что соцсеть столкнулась «с гораздо более сложной рабочей средой и более строгими нормативными требованиями». LinkedIn уйдет из Китая до конца года.

Вместо этого Microsoft запустит новый сервис InJobs, разработанный специально для этой страны. Приложение позволит местным специалистам искать работу, а китайским компаниям — хороших кандидатов, однако в нем не будет новостной ленты, как в других социальных сетях, или возможности делиться публикациями или статьями, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

LinkedIn начала работать в Китае в 2014 году, при этом функционал социальной сети был ограничен. В марте этого года соцсеть приостановила регистрацию новых пользователей в стране, заявив, что работает над обеспечением соблюдения местного законодательства. Ранее в том же месяце, писала The New York Times со ссылкой на источники, китайский регулятор вынес сервису предупреждение за «неспособность контролировать политический контент».

В последние месяцы, передает The Wall Street Journal, LinkedIn уведомила нескольких правозащитников, ученых и журналистов, работающих в Китае, о том, что их профили заблокированы, поскольку они содержат запрещенный контент.

У сервиса было около 52 млн пользователей на материковом Китае.

В России LinkedIn была заблокирована в 2016 году. Причиной стали несоблюдения требований закона «О персональных данных», согласно которым информация о российских пользователях должна храниться на территории России. В феврале 2020-го в Роскомнадзоре заявили, что соцсеть не проявляла заинтересованности в разблокировке в стране.