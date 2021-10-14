Депутат Ананич: Подписка на экстремистские каналы – уголовно наказуема

Новоиспеченная глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма и депутат нижней палаты парламента Лилия Ананич подтвердила, что белорусские власти будут привлекать к уголовной ответственности за подписку на экстремистские телеграм-каналы.

«Подписка на экстремистские телеграм-каналы - это содействие экстремизму. И оно сегодня уголовно наказуемо. Вот это каждый себе должен зарубить на носу, что пора перестать просто заниматься абы-чем в этой жизни», - заявила Ананич в эфире радио Sputnik.by

Санкция статьи 361-4 УК РБ «Содействие экстремистской деятельности» предусматривает ограничение свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по сговору, либо должностным лицом, влекут наказание в виде ограничения от свободы от 2 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.