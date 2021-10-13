Правозащитники признали политзаключенными еще 6 граждан РБ

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще шестерых граждан за уголовное преследование по части 1 статьи 342 УК РБ .

Как сообщает правозащитный центр «Весна», политзаключенными признаны Денис Ляхар, Алексей Гамеза, Кирилл Жоголев, Алексей Сеньков, Кастра и Сильва Сержио, Евгения Кузьменкова.

Правозащитники требует от властей Беларуси «Немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны».

Число политзаключенных в отдельно взятой стране в центре Европы выросло до 805 человек.