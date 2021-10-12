Президент Киргизии отправил кабмин в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке кабинета министров страны, говорится на сайте главы государства.

Входящие в кабмин чиновники продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Отдельным указом президент отправил в отставку председателя кабмина Улукбека Марипова. Его обязанности временно будет исполнять вице-премьер, глава Минэкономфина Акылбек Жапаров (однофамилец главы государства), передает РБК.

Накануне президент подписал конституционный закон «О кабинете министров Кыргызской Республики», который киргизский парламент Жогорку Кенеш принял 6 октября. Закон определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и работы кабмина, а также устанавливает права, обязанности и ответственность его членов.

В частности, согласно документу, председатель кабмина будет одновременно являться главой администрации президента. На членов кабинета налагаются некоторые ограничения — в частности, они не могут заниматься бизнесом, использовать административный ресурс в период референдумов и др. Там также прописаны вопросы отставки кабинета министров или его членов.

Во вторник, после ухода кабмина в отставку, Садыр Жапаров заявил в Instagram, что направил на согласование парламента новые кандидатуры на посты глав нескольких министерств. «Я с февраля наблюдал за работой каждого руководителя. Теперь начнет работать устойчивое, стабильное правительство», — подчеркнул президент.

Правительство Киргизии в этом году минимум дважды уходило в отставку. Первый раз это произошло в январе после победы Садыра Жапарова, который находился в должности премьер-министра, на президентских выборах. Он, соответственно, подал заявление о сложении премьерских полномочий.

Следующая отставка правительства прошла в мае, после внесения изменений в Конституцию. Тогда правительство было преобразовано в кабинет министров.